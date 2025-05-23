Milyonlarca emekli o tarihi bekliyor: Çifte zam umudu!

2025 yılı için ilk altı aylık dönemine yönelik enflasyon verileri temmuz ayının başında netlik kazanacak. Açıklanan dört aylık TÜFE verisi %13,36 seviyesinde bulunuyor Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre bu oran haziran ayı verileri ile birlikte %18,09’a kadar ulaşabilir.

Öte yandan Ocak ayında uygulanan mevcut formül tekrar devreye girerse taban aylık da kritik bir artış ihtimali bulunuyor. 2025 yılının ocak ayı itibari ile en düşük emekli aylığı%15,75 oranında artış uygulanarak 12.500 TL’den 14.469 TL’ye kadar yükseltilmişti bu kapsamda aynı sistem Temmuzda da uygulanacak olursa %18,09 tahmini artışla birlikte en düşük emekli aylığı 17.086 TL’ye kadar çıkacak.

Bu artış yalnızca yok aylıklara değil ek ödemelere de yansıyacak. Bu kapsamda devletten sosyal destek ödemeleri alan vatandaşların da gözü kulağı açıklanacak olan bu verilere çevrildi.

Taban aylıkta yaşanacak olan artış dul ve yetim aylıkların da doğrudan etkilenmesine sebebiyet verecek eğer yeni taban aylık 17.086 TL olacak olursa %75 oranındaki ölüm aylığı alanlar 10.851 TL’den 12.815 TL’ye, 150 oranında aylık alanlar 7234 TL’den 8543 TL’ye %25 oranında aylık alanlarsa 3617 TL’den 4272 TL’ye çıkacak.

Bu kapsamda emeklilerin çifte maaş artış umudu da bulunuyor. Mevcut ekonomik sistemi emeklileri zorlamasıyla birlikte emeklilerdeki maddi beklentiler de artıyor. Temmuz ayında taban aylığı yeniden belirlenmesi ile birlikte mevcut ekonomik koşullar kapsamında milyonlarca emeklerinin alım gücü konusunda kritik değişiklikler yaşanacak.