Milyonlarca emeklinin 4 aylık zam oranı belli oldu. Enflasyon açıklandı

TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 37,86, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 13,36. Emekli ve memur maaş zamları için Mayıs-Haziran verileri bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Aylık enflasyon yüzde 3,00 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 seviyesine ulaştı. Bu veriler, milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor.

Ocak (yüzde 5,03), Şubat (yüzde 2,27), Mart (yüzde 2,46) ve Nisan (yüzde 3,00) aylarını kapsayan 4 aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 13,36 olarak hesaplandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran, şimdiden garanti altına alınan zam oranını ifade ediyor.

MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Emekli maaş zamlarının netleşmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor. Bu iki ayın verileri, 2025’in ilk 6 ayı için geçerli olacak zam oranını kesinleştirecek. Uzmanlar, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki talep artışının enflasyon üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Eğer enflasyon mevcut seyrini korursa, emekli maaşlarında daha yüksek bir zam oranı görülebilir.

ÖZEL HESAPLAMA

Memur ve memur emeklileri için maaş zammı hesaplaması farklı bir yöntemle yapılıyor. 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı öngörülüyor. Ancak, enflasyon bu oranları aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına yansıtılacak. Şu anki 4 aylık verilere göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 12,29’luk bir zam garanti altına alındı. Kalan iki ayın enflasyon oranları, bu zammın artıp artmayacağını belirleyecek.

EKONOMİYE ETKİLERİ

Yüksek enflasyon, sadece maaş zamlarını değil, genel ekonomik dengeleri de etkiliyor. Alım gücünün korunması için yapılan zamlar, aynı zamanda piyasadaki fiyat artışlarını tetikleyebilir. Ekonomi uzmanları, hükümetin enflasyonu kontrol altına almak için ek önlemler alabileceğini ifade ediyor. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artış, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor.

EMEKLİLER TEPKİLİ

Emekli dernekleri, şimdilik yüzde 13,36 olarak belirlenen zam oranının yeterli olmadığını savunuyor. Artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini belirten temsilciler, ek iyileştirmeler talep ediyor. Hükümet kanadından ise zam oranlarının enflasyon verilerine bağlı olarak adil bir şekilde belirlendiği vurgusu yapılıyor.

GÖZLER GELECEK 2 AYDA

Milyonlarca vatandaş, Temmuz 2025’te uygulanacak maaş zamlarının netleşmesini bekliyor. Mayıs ve Haziran verileri, hem emekliler hem de memurlar için belirleyici olacak. TÜİK’in önümüzdeki aylarda açıklayacağı rakamlar, ekonomik beklentileri şekillendirecek.