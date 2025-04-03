Milyonlarca emeklinin beklediği fark ödemeleri başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik Ramazan Bayramı ikramiyesi fark ödemelerinin bugün başlayacağını açıklamıştı.

İkramiyenin bin liralık fark ödemesi emekli vatandaşların hesabına yatıyor.

EMEKLİLER HANGİ GÜN ÖDEME ALACAK?

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara da 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.