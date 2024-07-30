Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SGK uzmanları ödemeler için net tarih verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları, 12 bin 500 liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak ek ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Bakanlık, bu ek ödemelerin 26 Temmuz'dan itibaren yapılacağını duyurmuştu.

Ancak birçok emekli, sadece 10 bin liralık ödeme aldığını ve kalan tutarın henüz hesabına yatırılmadığını belirtiyor.

SGK uzmanları, eksik maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verdi.

Yapılacak ödemelerin takvimi konusunda vatandaşlar, yaşanan aksaklıkların nedenlerini araştırıyor.

GELECEK MAAŞLAR İLE BİRLİKTE ÖDENECEK

En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşa, 2 bin 500 liralık maaş farkı, gelecek ay yapılacak ödemeyle birlikte yatacak.

18-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak maaş ödemeleri, bu ek farklarla birlikte gerçekleştirilecek.

Buna göre, ağustos ayında maaşını alacak bir emekli, 12 bin 500 lira olan normal maaşının yanı sıra 2 bin 500 lira ek ödeme de alacak. Böylelikle toplamda 15 bin lira ödenecek.