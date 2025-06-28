Milyonlarca emeklinin beklediği kararda önemli gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emeklinin beklediği kararda önemli gelişme!

TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile girme planı milyonlarca emeklinin 'sıfır zam' riskini düşünmesine sebebiyet vermişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Meclis tatili 31 Temmuz'a ertelenmesiyle emekli derin bir nefes aldı.

Milyonlarca emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte emekli maaşlarının zam oranı da kritik şekilde etkilenecek.

TÜİK'in duyuracağı haziran ayı enflasyonunun ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşecek zam oranı, en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişiyi ise içermeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre 6 aylık enflasyon farkları, emeklilerin yalnızca kök maaşlarına yansıtılıyor.. Bu nedenle halihazırda en düşük emekli maaşı almaya devam eden milyonlarca vatandaşın aylıklarında artış yaşanması için, TBMM'nin kanun değişikliği yapması zorunlu.

MECLİS TATİLİ ERTELENDİ


TBMM, 1 Temmuz'da planlanan yaz tatili programını 31 Temmuz'a kadar uzattı. Süreç boyunca Meclis Genel Kurulu'na yeni kanun teklifleri sunulması görülüyor, değişikliğin temel sebepleri arasında ise emeklilere ilişkin yapılacak kanun değişikliği yer alıyor.

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3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine herhangi bir refah payı eklemesi yapılması planlanmazken, ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan maaş artışını belirleyecek. İktidara yakın kaynakların paylaştığı bilgilere göre, aynı rakamın değişiklik yapılmaksızın 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşına da yansıtılması ve Meclis'ten geçecek düzenleme ile taban aylık alan yaklaşık 4 milyon emeklinin de hak kaybı yaşamadan benzer bir artış oranından yararlanması bekleniyor.

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