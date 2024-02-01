Milyonlarca emeklinin gözü bu kararda. 1 hafta geçti onaylanmadı

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz emekliye ek zam yapılmayacağı yönündeki sinyalleri, ardından yüzde 5 ek zam yapılacağı açıklandı. Tepkiler çok olunca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ek zammı memura yapılan zam oranı olan yüzde 49,25 yükseltildiğini açıkladı.

Düzenleme yapıldı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisiyle ilgili 6 aylık artışla ilgili karar TBMM'den 7 gün önce kabul edildi. Ancak Resmi Gazete'de yayınlanması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararı imzalaması gerekiyor. Erdoğan'a 26 Ocak'ta ulaşan kara onaylanmadığı için Resmi Gazete'de yayınlanıp, yürürlüğe girmedi.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisiyle ilgili 6 aylık maaş artışı düzenlemesi, TBMM'de 7 gün önce kabul edilmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 26 Ocak'ta ulaşan kararı onaylamadığı için hala Resmi Gazete'de yayınlanmadı.

En düşük emekli aylığının 7500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmesini, emekli maaşlarına yapılan zammın ise yüzde 37,5'den yüzde 49,25'e yükseltilmesini sağlayan düzenleme resmileşmediği için henüz maaş farkları da emeklilerin hesaplarına yatırılamıyor.

ERDOĞAN'IN15 GÜN İÇİNDE ONAYLAMASI YA DA VETO ETMESİ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'ten geçen düzenlemeler için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Erdoğan, 15 gün bekletebilir ya da zor bir ihtimal de olsa teknik olarak revize edilmesi için veto hakkına sahip. Erdoğan ihtimali düşük de olsa Meclis'e geri gönderme yetkisini kullanması halinde gerekçesini de belirtmek zorunda. Meclis'in de düzenlemeyi aynı şekilde tekrar Erdoğan'a gönderme hakkına sahip.

ANAYASAL SÜREÇ ŞÖYLE ANLATILIYOR

C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması

MADDE 89- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.

(Değişik: 3/10/2001-4709/29 md.) Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tâbi değildir.

(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylayıp, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içinde farklar hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosoyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından farkların bir hafta içinde hesaplara yatacağını açıklamıştı.

PEKİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.