Milyonlarca emeklinin kaderi bugün belli olacak. Erdoğan açıklayacak

Milyonlarca emeklinin gözü bugün Beştepe’de gerçekleşecek kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında saat 15.00'te başlayacak toplantıda, emekli bayram ikramiyelerine yapılacak olası zam masaya yatırılacak. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarılan ikramiyelerin, bu yıl yeniden artırılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu. Bu yıl 30 Mart'ta kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelerin hesaplara yatması planlanıyor. Olası zam miktarının, toplantının ardından Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

EKONOMİ MASAYA YATIRILACAK

Kabinenin en kritik gündem maddelerinden biri de ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları ve bu adımların piyasalara yansıması detaylı şekilde değerlendirilecek. Emeklilerin yanı sıra asgari ücretliler ve dar gelirli kesim için atılacak yeni adımlar da toplantıda ele alınabilir.

DIŞ POLİTİKADA GÜNDEM YOĞUN

Toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin Türkiye ziyareti sonrası bölgedeki son durum ele alınacak. Ayrıca Suudi Arabistan’da gerçekleşen ABD-Rusya görüşmeleri ve Gazze’deki insani kriz de tartışılacak. Türkiye’nin bölgesel barış için üstlendiği arabuluculuk rolü, toplantının önemli başlıklarından biri olacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ SÜREÇ

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise terörle mücadele olacak. Suriye’deki PKK uzantılarına yönelik operasyonlar, İmralı süreci ve örgütlerin silah bırakma ihtimali değerlendirilecek. Suriye yönetimiyle olası temaslar ve bölgedeki güvenlik stratejileri de masada olacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak. Emekli ikramiyesi zammının yanı sıra dış politika, ekonomi ve güvenlik konularında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.