Milyonlarca Emekliye Zam Şoku Kapıda: 2,5 Milyon Emekli Sıfır Zam Tehlikesiyle Karşı Karşıya!

3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına yapılacak zam oranı kesinlik kazanacak. Ancak mevcut SGK mevzuatına göre, söz konusu artış yalnızca emeklilerin "kök maaşı" için geçerli olacak.

Meclis Olağanüstü Toplanmazsa En Düşük Emekli Maaşına Zam Yok!

Buradaki kritik nokta, Meclis'in 1 Temmuz itibarıyla tatile girmesinin beklenmesi. Halihazırda 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşını alan emekliler, eğer Meclis Temmuz ayında olağanüstü toplanıp yeni bir düzenleme yapmazsa, fiilen hiçbir zam almamış olacak. Bu durum, en düşük maaşı alan ve geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekli için büyük bir hayal kırıklığı anlamına geliyor.

Geçmişteki Durum Ne Olmuştu?

Geçtiğimiz yıl yaşanan benzer bir süreç, emeklilerin hafızasında tazeliğini koruyor. TBMM, 2023'te gündem yoğunluğu nedeniyle tatile 31 Temmuz'da çıkmış ve en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükselten teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Ancak 2023 yılının Temmuz ayında yapılan ara zam, yalnızca kök maaşlara yansıtılmış ve en düşük emekli maaşı için herhangi bir artışa gidilmemişti. Bu durum, kök maaşı düşük olan emeklilerin zamdan yeterince yararlanamamasına neden olmuştu.

Şimdi ise, 2024 Temmuz zammında aynı senaryonun tekrarlanma olasılığı, düşük maaşlı emeklileri kara kara düşündürüyor. Meclis'in tatil kararı ve sonrasındaki potansiyel gelişmeler, milyonlarca emeklinin gözü kulağı olacak.