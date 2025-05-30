Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike! Tüm gözler Meclis'e çevrildi...

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, emekli vatandaşın alım gücünü büyük ölçüde zorlaştırdı. Temmuz ayında açıklanacak zam oranı emekliler için kritik öneme sahip.

3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileriyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına yapılacak ara zam oranı netleşecek. Ancak bu artış, yalnızca emeklilerin 'kök maaşı'na yansıyacak. Mevcut durumda 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşını alanlar, Meclis'in temmuz ayında olağanüstü toplanmaması halinde zamdan yararlanamayacak.

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Geçtiğimiz yıl Meclis, yoğun gündem nedeniyle 31 Temmuz'da tatile çıkmış ve en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükselten teklif kabul edilmişti. Ancak 2023'te yapılan ara zam sadece kök maaşlara yansıtılmıştı.

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Ekonomistler, bu yıl da benzer bir durumun yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Meclis'in 1 Temmuz'da tatile çıkması beklenirken, olağanüstü toplanmaması halinde en düşük emekli maaşında değişiklik yapılamayacağı uyarısı yapılıyor.

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Şu anda en düşük emekli maaşı alan 3,8 milyon kişi bulunuyor ve zam oranının yüzde 18 olarak belirlenmesi durumunda, kök maaşı 12.262 TL altında kalan emeklilerin maaşında artış olmayacak.