Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli gelişme! Banka promosyonları için harekete geçildi, artış bekleniyor

Emekli promosyonları için bankalar ve SGK düğmeye bastı. Geçen sene yapılan protokolle birlikte kamu bankalarında tavan promosyon tutarı 12 bin TL olarak belirlenmişti.

Emekli maaşlarına yapılan artışlar ve enflasyon oranı göz önünde bulundurulduğunda mevcuttaki promosyon tutarları bir hayli düşük kaldı. Bazı bankalar bu kapsamda promosyon ödemelerini yukarı yönlü güncellemişti.

Emekli promosyonunda çıldırtan rakam! SGK devreye girdi

MART AYINDA ARTIŞ BEKLENİYOR!

Öte yandan yeni dönem için bankalar ile SGK arasında yeni bir promosyon anlaşması için görüşmeler yapıldığı belirtildi. Önceki dönemde 19 banka ile yapılan promosyon anlaşması güncellenecek. Yeni protokolle birlikte mart ayında promosyon tutarlarının artış göstermesi bekleniyor.

ŞU ANDA EN YÜKSEK PROMOSYON TUTARI NE KADAR?

Şu anda bankalarda halihazırda promosyon tutarları 21 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bir ara kamu bankalarından biri çift promosyon kampanyası ile birlikte emekli müşterilerine 24 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi sunmaktaydı.

Peki SGK ile bankalar arasında protokol süreci nasıl işliyor? Promosyon tutarları ne kadar artar? Emekliler zamlı promosyonları mart ayı itibarıyla almaya başlar mı?

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‘TABAN RAKAMI SGK BELİRLİYOR’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Aslında emekliler ile bankalar arasında promosyon anlaşması kapsamında bir sözleşme yapılıyor.

Burada ilk etapta bankalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki sözleşme vasıtası ile emeklilerimiz maaş hesapları tercihine göre ilgili kamu veya özel bankadan promosyon adı altında bir miktar para almaktadırlar.

Geldiğimiz noktada toplamda 19 banka ile SGK promosyon sözleşmesi imzalamıştır. 3 yıllığına emekli ile banka arasında yapılan anlaşmaya göre bir miktarı nakit, bir miktarı ise banka ürün avantajlarına göre ödeme verilmektedir. SGK ile bankalar arası protokolde taban rakamı SGK belirlemektedir.

GÖZLER ZAMLI PROMOSYONLARDA!

İlk olarak 2017 yılında 500 TL ile uygulanmaya başlanan promosyon ödemelerinin kronolojisine ve ödeneklere baktığımız zaman bankalar ile imzalanan protokol gereğince, emekli ve hak sahiplerine 3 yıllık süre için asgari tutarlar belirlenmiş olup kurumdan 1.500 TL’ye kadar aylık alanlara 500 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arasında aylık alanlara 625 TL ve 2.500 TL ve üzerinde aylık alanlara 750 TL promosyon ödemesi yapılmaya başlandı.

Daha sonrasında emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenmişti. 3.500 TL’ye kadar maaşı olanlara 3.000 TL, 3.500 TL – 7.500 TL arası maaşı olanlara 3.500 TL. 7.500 TL - 10.000 TL arası maaşı olanlara 4.500TL. 10.000 TL’den fazla olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyordu.

Sonrasında ise 2023 yılı Mart ayında emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmişti. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılmaktaydı.

2025’İN ZAMLI PROMOSYONU NE KADAR OLUR?

Dolayısıyla buradaki ödenekleri incelediğimiz takdirde hep iki katına çıktığını gözlemlemekteyiz. Tavan rakamın da 12 bin liradan 24 bin liraya ulaşacağı kanaatindeyim.

ÖZEL BANKALAR LİMİTİ YÜKSELTİR Mİ?

Evet, yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü milyonlarca emekli sayısını düşündüğümüzde bankaların da yeni müşteri kazanmak için bu politikayı sürdürebileceğini tahmin etmekteyim.

HER EMEKLİ FARKTAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Yeni protokol imzalandığı takdirde ilgili detaylara bakmak lazım. Ancak kamuoyuna sızan haberler doğrultusunda emeklilerin de zamlı promosyonlardan faydalanabilecek olması düşünülüyor.

Bu kapsamda şu formüller karşımıza çıkmaktadır:

FARK ÖDEMESİ ALINMAYACAK: Emekliler, yalnızca eski ve yeni tutar arasındaki farkı değil, protokol süresine göre tam ödeme alacak.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME DETAYI: Mevcut promosyon süresi dolmadan başvuruda bulunanlar, sözleşme süresinin kalan kısmına göre ek ödeme alabilecek.

Örnek verecek olursak bir banka ile 3 yıllığına sözleşme imzalandığını, 8 bin TL promosyon ödemesinin 1 yıl önce emeklinin hesabına geçtiğini varsayalım. Promosyon sürecinin tamamlanmasına 2 yıl daha ar. Varsayalım SGK promosyon ödemesi taban rakamını 10 bin TL’ye çıkarırsa aradaki 2 bin TL’lik farkın yatırılabileceğini düşünüyorum.

Tabi burada SGK’nın resmi basın duyurusu ve protokol imzalandığı takdirde kesin bir durumun ortaya çıkacağını unutmamak lazım.

ZAMLI PROMOSYONLAR MART AYINDA ÖDENİR Mİ?

Burada mart ayına yetiştirilirse tabi ki bankaların yaklaşımı da önem arz etmektedir. Muhtemel olarak ödeneklerin mart ayına yetişeceği kanaatindeyim.”