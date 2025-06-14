Milyonlarca emekliyi sıfır zam korkusu sardı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı

Temmuz ayı zam dönemi yaklaşırken, yaklaşık 2.5 milyon emekli sıfır zam riskiyle karşı karşıya. SGK mevzuatına göre, emekli maaş zamları yalnızca kök maaşlara uygulanıyor. Kök maaşı 14 bin 469 TL’nin altında olup hazine desteğiyle bu rakamı alan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa zamdan faydalanamayacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşında düzenlemenin şu an gündemde olmadığını belirtti. "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?'' sorusuna yanıt veren Güler, "Şu anda gündemde değil. Herhangi bir görüşme yapılmadı. Temmuz ayı ilk üçüncü günü hem memur hem emekliklere yapılacak zam ortaya çıkıyor. O günkü şartlarda ilgili Bakanlarımızla görüşme olacaktır" ifadelerini kullandı.

Meclis’in 1 Temmuz’da tatile girmesi bekleniyor. Eğer tatil ertelenmez ve olağanüstü toplantı yapılmazsa, 2.5 milyonu aşkın emekli zam alamayacak. Geçtiğimiz yıl, Meclis yoğun gündem nedeniyle 31 Temmuz’da tatile girmiş ve en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye yükselten düzenleme kabul edilmişti.

Ancak 2023 Temmuz’unda ara zam yalnızca kök maaşlara yansıtılmış, en düşük maaşta artış yapılmamıştı. Ocak 2025’te yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 TL’ye çıkan en düşük emekli maaşı, temmuzda ne kadar olacak henüz belirsiz.

Emekliler, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarının erimesinden şikâyetçi. TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyon verileri, 3 Temmuz’da zam oranını netleştirecek.

Emekli dernekleri, en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi için çağrı yapıyor. Hükümetin konuya nasıl yaklaşacağı, temmuz başında belli olacak.