Milyonlarca euro kazanan futbolcular asgari ücret üzerinden vergi ödüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borçlarını ödemeyen kişi ve kurumların listesini paylaştı. ‘Vergi yüzsüzleri’ olarak bilinen listede 57 şahıs ve firma yer aldı. Bakanlık, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olan kişi ve kurumların isimlerini il ve ilçe vergi dairelerinde liste olarak astı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada sporcuları da vergi incelemesine aldıklarını açıklamıştı. Bakanlık, sporcuların gelir beyanlarını ve vergi durumlarını incelerken çeşitli spor dallarından 1900 kişinin gelir tablolarını inceledi. Yapılan incelemelerde son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı.

Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.

MİLYONLARCA EURO KAZANIP ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN VERGİ ÖDÜYORLAR

Vergisini ödemeyen kişi ve kurumlar gündemdeki yerini korurken futboldaki büyük vergi oyunu ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Arslan köşe yazısında futbolcu sözleşmelerinde oynanan oyunu kaleme aldı. Aslan, Süper Lig’de asgari ücretle oynayan futbolcular olduğunu söyledi.

Milyonlarca euro kazanan oyuncular için 2 farklı sözleşme imzalatıldığını belirten Arslan, özel sözleşmede oyuncunun gerçek maaşı, resmi sözleşmede ise maaşın 17 bin 2 lira olarak gösterildiğini vurguladı.

Sözleşmelerden birinin TFF’ye verildiğinin altını çizen Aslan, oyuncu ile kulüp arasındaki uyuşmazlık durumunda ise özel sözleşmenin geçerli olduğunu söyledi. Arslan, “Futbolcu ile kulüp arasında yapılan ve gerçek rakamlara dayanan sözleşmeye göre karar veriyor. Bu duruma da, çift sözleşme yapan kulüpler hiç seslerini çıkarmıyor” ifadelerini kullandı. Arslan, bu durumun Süper Lig’de ve alt liglerde yaşandığının altını çizdi.