7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria'dan kötü haber

Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria'dan kötü haber

'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak kabul edilen ve milyonlarca hayranı olan Ana Maria Markovic'in ağır bir sakatlık geçirdiği belirtildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:02
Takip Et

Milyonlarca hayranı olan güzel futbolcu yıkıldı

Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria'dan kötü haber
+
Aa
-

İsviçre'nin Grasshopper takımında oynayan 'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak kabul edilen, milyonlarca da hayranı olan Ana Maria Markovic'in ağır bir sakatlık geçirdiği belirtildi.

Instagram'da yaklaşık 2.5 milyon takipçisi bulunan Hırvat oyuncunun Zürich ile oynanan maçta dizinden sakatlandığı bildirildi.

Sahayı gözyaşları içinde terk eden Markovic, sosyal medya hesabından "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yazık ki son maçta sakatlandım ve uzun bir süre futbola veda edeceğim. Bu beni çok yaralıyor ve hala inanamıyorum.

Beni tanıyan herkes ne kadar güçlü bir kişiliğim olduğunu ve çok daha güçlü şekilde döneceğimi bilir. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki aylarda buna daha çok ihtiyacım olacak. Bu bir son değil."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
3
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
4
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
5
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
6
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Depremzedelerde 'diyaliz tedavisi' açıklaması
﻿Depremzedelerde 'diyaliz tedavisi' açıklaması
﻿Depremzedelerde 'diyaliz tedavisi' açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
﻿Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
﻿Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
﻿Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
﻿Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
﻿Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
﻿Buruc suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Buruc suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Buruc suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.