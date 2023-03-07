Dünyanın en güzel futbolcusu Ana Maria'dan kötü haber

İsviçre'nin Grasshopper takımında oynayan 'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak kabul edilen, milyonlarca da hayranı olan Ana Maria Markovic'in ağır bir sakatlık geçirdiği belirtildi.

Instagram'da yaklaşık 2.5 milyon takipçisi bulunan Hırvat oyuncunun Zürich ile oynanan maçta dizinden sakatlandığı bildirildi.

Sahayı gözyaşları içinde terk eden Markovic, sosyal medya hesabından "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yazık ki son maçta sakatlandım ve uzun bir süre futbola veda edeceğim. Bu beni çok yaralıyor ve hala inanamıyorum.

Beni tanıyan herkes ne kadar güçlü bir kişiliğim olduğunu ve çok daha güçlü şekilde döneceğimi bilir. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki aylarda buna daha çok ihtiyacım olacak. Bu bir son değil."