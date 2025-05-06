Milyonlarca Katolik’in gözü Vatikan’da olacak: Papalık seçimi yarın başlıyor

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nde gözler bir sonraki papanın kim olacağına çevrildi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirleneceği tarihi Konklav'da, yaşı 80'in altında ve seçime katılabilecek durumda olan 133 kardinal yarın sabah önce birlikte ayin yapacak, Sistine Şapeli'nde yerel saatle 16.30'da (TSİ 17.30) ilk oturum için bir araya gelecek.

PAPALARI İLK DÖNEMDE HALK SEÇİYORDU

Katolik inancına göre, tarihteki ilk Papa olarak Hz. İsa'nın ilk havarilerinden Petrus biliniyor. Papalar, ilk dönemlerde Roma'daki önde gelen Hristiyan din adamları ve halk tarafından seçiliyordu.

4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun Hristiyan olmasıyla papalık seçimlerine siyasi müdahaleler artarken, Orta Çağ'da da Avrupa’daki imparatorların ve sivil otoritelerin siyasi güç mücadelelerinin etki etmesi, Katolik Kilisesi'nde papa seçimlerinin kapalı formatta gerçekleştirilmesi arayışını gündeme getirdi.

Katolik Kilisesi'nde 11. yüzyıl itibarıyla papalık seçimlerine dış müdahalelerin etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atıldı.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'teki habere göre, 1059'da dönemin Papası 2. Nikolaus, seçimlerin Katolik Kilisesi ruhban sınıfında Papa'dan sonra en etkili makam olan kardinaller tarafından belirlenmesi kuralını getirdi.

Katolik Kilisesi tarihinde en uzun papalık seçiminin, 2 yıl 9 ay (1006 gün) sürdüğü biliniyor. 1268 ile 1271 yılları arasında Papa 4. Clement'in ölümünün ardından tarihteki en uzun süreli papalık seçimi yapıldı. Bu uzun sürecin sonunda Papa 10. Gregorius seçildi.

Seçimin bu kadar uzun sürmesi nedeniyle 1274’te İkinci Lyon Konsili’nde kardinallerin papalık seçimi sırasında bulundukları yere kilitlenmeleri ve papa seçilene kadar ayrılmamaları kararı alındı.

Latince "Anahtarla kilitli" anlamındaki "Cum Clave"den gelen Konklav, o tarihten bu yana Kardinaller Meclisinin dış dünyayla bağlantılarını kestiği ortamda gerçekleştirdikleri papalık seçim sürecinin genel adı oldu.

Tarihte en kısa süren Konklav ise 1503 yılında Papa 3. Pius'un ölümünün ardından yapılan seçim sırasında yaşandı. Papa 2. Julius'un seçildiği bu Konklav, toplamda 10 saat sürerek en kısa papalık seçimi olarak tarihe geçti.

SON DÖNEMDEKİ KONKLAVLAR DAHA KISA SÜRÜYOR

Papalık seçimlerinin tarihine bakıldığında modern dönemlerde konklavların genellikle 4 ila 5 gün sürdüğü dikkati çekiyor.

Son yüzyılda sekiz Papa seçilirken 1922 yılında 11. Pius'un seçimiyle sonuçlanan Konklav 5 gün sürmüş ve 14 oylamanın ardından belirlenmişti.

Katolik Kilisesi'nin son ruhani lideri Papa Franciscus ise 2013 yılındaki Konklav'ın 3. günündeki 5. tur oylamada seçilmişti. 2005'teki Konklav ise 2. günde yapılan 4. tur oylamada sonuçlanmış ve Papa 16. Benediktus seçilmişti.

Yaklaşık iki bin yıllık geçmişiyle Katolik Kilisesi'nin sürekliliğini sağlayan en önemli süreçlerden biri olan papalık seçimleri, 7 Mayıs’ta başlayacak Konklav ile yeniden gündemde. Gözler, yeni papanın belirleneceği bu kritik sürece çevrildi.

Yeni Papa'nın kim olacağının yanı sıra Vatikan'ın ünlü Sistine Şapeli'nde yapılacak Konklav'ın ne kadar süreceği de merak ediliyor.