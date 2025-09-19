Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Gıdadan, giyime neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükerken, sürekli artan kira bedelleri ev sahibi- kiracı kavgalarına sebep olurken Yargıtay'ın aldığı 'aidat' kararı dikkat çekti.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin, kira süresi dolmadan evi boşaltan kiracılarla ilgili verdiği karar gündem oldu. Karara göre, artık ev yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödeme zorunluluğu var.

Sözcü'nün habere göre; kiracının, sözleşmede belirtilen kira süresi dolmadan evi boşaltması sonrası açılan dava, yerel mahkeme kararının temyiz edilmesiyle Yargıtay’a taşındı.

Bir kiracı, 2 yıllık kira süresi tamamlanmadan evi boşaltınca ev sahibi kira ve aidat bedellerinin tahsili için dava açtı. Ev sahibi kararı temyiz edince dosya Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’ne gitti.

"EV TEKRAR KİRAYA VERİLİNCEYE KADAR..."

Yargıtay kiracının kira süresi dolmadan evi boşaltmasını "erken tahliye" diye kabul edildi. Kiracının, evin yeniden kiraya verilinceye kadar kira ve aidat ödemekle yükümlü olduğu kararı verildi. Sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar şartı için "yalnızca kira süresi tamamlandıktan sonra fesihlerde uygulanabilir; süresi dolmadan yapılan tahliyelerde geçerli değil" denildi.

Sonuç, kiracılar için ciddi bir uyarı niteliğinde. Emsal niyetliğinde karar gündem oldu.