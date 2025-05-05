Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama kapanıyor! 2003 yılında hayatımıza girmişti

2003 senesinde kurulan, görüntülü konuşma ve yazılı sohbet dünyasında o dönem devrim yaratmış, özellikle 2010'ların başında aylık 300 milyon aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın devri resmen son buluyor.

Zamanla yerini WhatsApp, Zoom ve Discord gibi uygulamalara bırakan ve kullanıcı sayısı önemli ölçüde düşen Skype, tarihin tozlu sayfalarına gömülüyor.

Skype'ı 2011 yılında satın alan Microsoft, satın alımın ardından uzun yıllar destek vermeye devam etti. Ancak son dönemde enerjisini ve yatırımlarını özellikle kurumsal iletişim aracı olan Microsoft Teams platformuna yönlendirdi.

VERİLERİNİZİ BÖYLE KORUYABİLİRSİNİZ

2026 yılının Ocak ayına dek hiçbir işlem yapmayan kullanıcıların Skype'taki tüm sohbet ve verileri kalıcı olarak silinecek. Kullanıcılar, verilerini indirerek yedekleyebilir ya da Microsoft Teams Free sürümüne geçiş yapabilir. Skype hesap bilgileriyle Microsoft Teams Free'ye giriş yapılabiliyor ve tüm kişiler ve sohbetler otomatik olarak aktarılıyor.