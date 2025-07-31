Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama yasaklandı! Kimse bunu beklemiyordu

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), bir uygulamanın daha yasaklandığını açıkladı.

Yasaklanan uygulamanın Speedtest olduğu belirtilirken, ülkenin internet ve iletişim altyapısına yönelik güvenlik riski oluşturduğu gerekçe gösterildi. Roskomnadzor, kullanıcılara internet hızlarını ölçmek için yerli yazılım ve hizmetleri tercih etmeleri, dijital güvenliğin sağlanması için yabancı kaynaklı platformlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

BATILI ŞİRKETLERE ERİŞİM KISITLAMALARI

Daha önce Meta, Google, Microsoft gibi birçok Batılı teknoloji şirketine ait hizmete erişim de kısıtlanmıştı. Yasaklar, Batı merkezli dijital platformlara yönelik süregelen denetim politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada Microsoft ve Zoom gibi yabancı dijital hizmetlerin kullanımının azaltılması gerektiğini belirtmiş, yerli teknolojilerin geliştirilmesine öncelik verilmesi talimatını tekrarlamıştı.