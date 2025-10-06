Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamaya siber saldırı: Otomobil devlerini de hedef almışlardı

Kaynak: Euronews
Milyonlarca kişinin kullandığı ve Türkiye’de yasaklı olan mesajlaşma uygulaması Discord siber saldırıya maruz kaldı. Siber saldırıyı gerçekleştiren hacker grubu daha önce otomotiv devlerini de hedef almıştı.

Discord 3 Ekim’de kullanıcılara gönderdiği e-posta ile durumu milyonlarca kişinin kişisel verilerinimn tehdit altında olduğunu duyurdu. Platform, saldırının doğrudan Discord’a değil müşteri desteği sağlayan harici bir hizmetin sistemlerine yönelik olduğunu bildirdi.

“Scattered Lapsus$ Hunters" isimli hacker grubu verileri sızdırma tehdidi ile Discord'dan fidye de talep etti.

KİŞİSEL VERİLER SIZDIRILDI

Euronews'te yer alan habere göre; saldırı sonucunda gerçek isimler, e-posta adresleri ve ödeme türü, kredi kartı son dört hanesi, satın alma geçmişi gibi faturalama bilgileri ile sınırlı sayıda vatandaşlık kimlik numarasının sızdırıldığı düşünülüyor.

Buna karşın, şirket tam kredi kartı numaraları, CVV kodları, şifreler veya kimlik doğrulama verilerinin saldırıdan etkilenmediğini vurguladı. Ayrıca, uygulama içi mesajlar ve diğer kullanıcı etkileşimleri de bu ihlalin dışında kaldı.

Discord ise saldırının polisle birlikte araştırıldığını, verileri çalınan kullanıcıların bilgilendirildiğini açıkladı. Olayın arkasında kimin olduğu henüz resmi olarak kesinleşmese de Scattered Lapsus$ Hunters Discord’un bazı iç sistemlerine eriştiğini iddia ederek verileri yayımlamakla tehdit etti.

JAGUAR LAND ROVER'I HEDEF ALAN GRUP

Grup, geçmişte Jaguar Land Rover ve Marks&Spencer gibi büyük şirketlere yönelik siber saldırılarla da gündeme gelmişti.

Lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover'a (JLR), saldırı nedeniyle üretime uzun bir süre ara vermek zorunda kalmış milyarlarca dolar zarar açıklamıştı.

