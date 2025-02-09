Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, Meclis'e sunuldu! 3 milyon vatandaşı etkiliyor

Eski araçların trafikten çekilerek çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanımını teşvik eden hurda teşviki yeniden gündeme geldi.

Özellikle 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ile araç alımının önü açılacak.

3 MİLYON VATANDAŞI ETKİLİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz aylarda ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ile hurda teşvikine yönelik düzenlemeye dair teklifini Meclis'e sunmuştu.

ÖTV muafiyetli araç alanlar dikkat! Artık şartlar değişti

Sunulan teklif eğer kabul edilirse 3 milyon civarı araç sahibini etkileyecek.

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak, ÖTV indirimi ile sıfır araç sahibi olabilecek. Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre, düzenleme ile yerli üretim yeni araçların piyasadaki sayısı da artırılmış olacak.

GEÇMİŞTE BİRÇOK KEZ UYGULANDI

Hurda teşviki düzenlemesi geçmiş yıllarda birkaç kez uygulanmıştı. Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı.

4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirildi. Ardından ise son hurda teşviki 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kaldı.

7 YILDA 519 BİN 867 ARAÇ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2012'de "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) verilerine göre 2012 ile 2019 yılları arasında uygulanan teşvik düzenlemesiyle, 7 yılda toplamda 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.

ÖTV VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, belirli şartları taşıyan bireylerin bu vergiden tamamen veya kısmen muaf tutulması anlamına gelir. ÖTV, Türkiye'de tüketilen bazı mallar üzerinden alınan bir vergi türüdür ve genellikle lüks tüketim ürünleri, akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünleri gibi ürünlerde uygulanır.

Engelli bireyler, şehit yakınları ve bazı ticari araçlar, ÖTV'den muafiyet hakkına sahip olabilirler. Bu muafiyet, engelli bireyler için araç alımında büyük bir maliyet avantajı sağlar. Muafiyetin uygulanabilmesi için, tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile engellilik durumunun belgelenmesi gerekmektedir. ÖTV muafiyeti, devlet tarafından belirlenen koşulların sağlanması halinde, vergi yükünü hafifletmek ve belirli gruplara destek olmak amacıyla sunulan bir uygulamadır.