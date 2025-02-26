Milyonlarca kişiyi sevindirecek gelişme. Taksilerde yeni dönem 3 gün sonra başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca kişiyi sevindirecek gelişme. Taksilerde yeni dönem 3 gün sonra başlıyor

1 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki tüm taksilerde kamera zorunluluğu başlıyor. Kamerasız araçlar muayeneden geçemeyecek. Yolcu ve sürücü güvenliğini artıracak sistemin maliyeti ise illere göre değişiyor.

İçişleri Bakanlığı’nın Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, 1 Mart 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki 120 bin takside kamera zorunluluğu geliyor. Kamera takmayan araçlar muayeneden geçemeyecek ve çalışamayacak.

Araç içi kameralar, hem olası suç durumlarında delil sağlamak hem de sürücü ve yolcu güvenliğini artırmak amacıyla kullanılacak. Yönetmelik gereği kameraların, sürücü koltuğu dâhil aracın içini ve gidiş yönünü gösterecek şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

Kayıtlar en az bir ay saklanacak ve gerekirse Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından incelenebilecek.

bbbbb-001.jpg

MALİYETİ 22 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’daki tüm taksilerin şimdiden kamera sistemine geçtiğini belirtti. İstanbul’da sistem kurulumu 22 bin 800 TL’ye mal olurken, fiyatlar illere göre değişebiliyor. Aksu, kameraların hem sürücüler hem de yolcular için caydırıcı ve koruyucu bir önlem olduğunu vurguladı.

tttttt.jpg

Kamerasız araçlar muayeneden geçemeyeceği gibi, bu araçlara ruhsat da verilmeyecek. Taksiciler için yeni dönemin maliyetli olsa da güvenlik açısından kritik bir adım olduğu düşünülüyor. Yolcuların şikâyetleri de kamera kayıtları sayesinde daha hızlı ve adil şekilde çözüme kavuşturulabilecek.

Son Haberler
CHP'li isimden bomba iddia: Ev yok ama aidat alınıyor!
CHP'li isimden bomba iddia: Ev yok ama aidat alınıyor!
Vicdanları sızlatan olay! 3 yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdi
Vicdanları sızlatan olay! 3 yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç verdi
Edremit Körfezi'nde deprem (26 Şubat 2025)
Edremit Körfezi'nde deprem
Sokak ortasında can pazarı! Araçla gelip ateş açtılar
Sokak ortasında can pazarı! Araçla gelip ateş açtılar
Ünlü şarkıcıdan akılalmaz açıklama! Milyonluk mirasını köpeğine mi bırakıyor?
Ünlü şarkıcıdan akılalmaz açıklama! Milyonluk mirasını köpeğine mi bırakıyor?