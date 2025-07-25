Milyonlarca lira değerinde para çekildi! ATM'nin açığını buldular

ABD'deki en büyük gençlik istihdam projesi olarak bilinen "Summer Youth Employment Program" (SYEP) bu yaz yaklaşık 100 bin gence iş imkanı sağlamıştı. Yaşları 14 ila 24 arasında değişen katılımcılara altı haftalık çalışma dönemi karşılığında ödeme yapılıyordu.

30 BİN GENCE ÖZEL ÖDEME KARTLARI VERİLDİ

Bu kapsamda banka hesabı olmayan yaklaşık 30 bin gence özel ödeme kartları verildi. Ancak kartlarda oluşan bir sistem hatası nedeniyle normalde haftalık kazanç tutarı kadar para çekimine izin veren ATM'lerden, 11-13 Temmuz tarihleri arasında sınırsız çekim yapılabildi.

TEK KARTTAN 40 BİN DOLAR ÇEKİLDİ

New York Times'ın haberine göre bazı kullanıcılar, birkaç saat içerisinde 10 bin, 20 bin, hatta 40 bin dolar (yaklaşık 1.6 milyon TL) çekti. Sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası bazı gençlerin kartlarını 1.000 dolara (yaklaşık 40 bin TL) başkalarına sattığı öğrenildi.

YETKİLİLERDEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Dolandırıcılığın üçüncü günün sonunda anlaşılmasıyla birlikte kartlar da 14 Temmuz'da devre dışı bırakıldı ve soruşturma başlatıldı. New York Emniyeti Finansal Suçlar timi ile Gençlik ve Toplum Gelişimi İdaresi yetkilileri, gençlerin tecrübesizliğinin istismar edildiğini belirterek soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada vergi mükelleflerinin parasının zarar görmediği ifade edilse de kaybolan yaklaşık 17 milyon doların kaynağına dair net bir bilgi verilmedi. Yetkililer ayrıca gençlerden kartlarını başkalarına devretmemelerini istedi.