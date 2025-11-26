Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen ve yaklaşık 5 kilo altının gasp edildiği soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk’ta dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahlı ve kasklı bir kişi, Yılmaz Şerbetçi’ye ait kuyumcuya girerek çalışanı silahla tehdit etti. Soyguncu, yanındaki çantayı uzatarak altınların içine doldurulmasını istedi. Altınları aldıktan sonra çalışanı ellerinden ve ayaklarından iple bağlayan şüpheli, dükkândan hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, kasklı zanlının bugün saat 10.00 itibarıyla henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde zanlının dükkana girişi, altınların çantaya doldurulması ve çalışanın bağlanması net bir şekilde görülüyor.