Milyonlarca öğrenci büyük tehlikede! Okul hesapları ve kredi kartı bilgileri çalınabilir

Kaynak: DHA
Milyonlarca öğrenci büyük tehlikede! Okul hesapları ve kredi kartı bilgileri çalınabilir

Milyonlarca öğrencinin kullandığı ödev sitelerindeki büyük tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar söz konusu siteleri kullanan gençlerin okul hesaplarının ve velilerin kredi kartı bilgilerinin çalınabileceğinin altını çizdi.

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, sahte ödev yardım siteleri ve sosyal medyada kurulan gizli gruplarda yapay zeka destekli kopya servislerinin yaygınlaştığını söyledi. Bu bilgilerin kimlik hırsızlığı ve siber saldırılarda kullanılabileceğini vurgulayan Baki, “Bu platformlarda yalnızca ödev hazırlanmıyor; öğrencilerin e-posta adresleri, okul hesapları ve hatta velilerin kredi kartı bilgileri toplanıyor" dedi.

MASUM ÖDEV YARDIMI GÖRÜNEN TUZAKLAR

Ailelerin bu siteleri masum bir ödev yardımı olarak gördüğünü belirten Baki, “Perde arkasında oltalama saldırıları yapılıyor. Kullanıcı adı ve parolalar çalınıyor. Ödev başına ücret diyerek kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bir ödev için verilen bilgi, yarın tüm verilerin ele geçirilmesine sebep olabilir" diye konuştu.

AİLELERE DÜZENLİ KONTROL ÇAĞRISI

Yeni eğitim yılında siber güvenliğin okul başarısının bir parçası olduğuna dikkati çeken Baki, “Aileler çocuklarının kullandığı platformları düzenli kontrol etmeli. Ödev teslim platformları güvenlik ve kimlik doğrulama sistemleri ile desteklenmeli. Bilgi geleceğimizdir, geleceğimizi karaborsaya teslim etmeyelim" dedi.

Son Haberler
Türk kahvesinin içine eklenen tarçının mucizelerini duyanın ağzı açık kalıyor
Türk kahvesinin içine eklenen tarçının mucizelerini duyanın ağzı açık kalıyor
Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi
Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi
Yoğurtla gelen şifa! Sofraların vazgeçilmezi
Yoğurtla gelen şifa! Sofraların vazgeçilmezi
Milyonlarca öğrenci büyük tehlikede! Okul hesapları ve kredi kartı bilgileri çalınabilir
Milyonlarca öğrenci büyük tehlikede! Okul hesapları ve kredi kartı bilgileri çalınabilir
Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi 6’ncı kez kimseye bırakmadı
Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi 6’ncı kez kimseye bırakmadı