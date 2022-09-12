Ders zili çaldı! Ünlüler çocuklarını okula yolladı
Ders zili çaldı! Ünlüler çocuklarını okula yolladı
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bugün başladı. Milyonlarca öğrenci için bugün okul zili çalarken ünlü isimlerinin çocukları da eğitim sıralarına oturdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından okul heyecanını paylaştı.
Galeri Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:21 Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:25
EDİP TEPELİ - AYŞECAN TATARİNeşe palamutum okula başlıyor...
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MERVE TEKTAŞBenim aşklarım... Tüm çocuklarımızın yeni okul dönemi sağlıklı ve mutlu olsun...
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ALİŞAN - BUSE VAROLÖnce ablaları, sonra Burak başladı bugün yeni eğitim ,öğretim yılına... Bütün çocuklarımız kıymetli ve her şeyimiz onlar için... Allah’ım hepimize mezun oldukları günü de gösterin İnşallah. Hepsini ailelerine bağışlasın...
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BUSE TERİM - VOLKAN BAHÇEKAPILIÇocuklar gibi şendik! Yeni okul hayatın hayırlı olsun boncuğumuz, tüm çocuklar için çok güzel bir eğitim yılı olsun...
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DEHA BİLİMLİEROkulun ilk günü. 2022/2023 döneminde okula gidecek olan tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, tüm anne babalarımızada sabır ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak maddi manevi güç kuvvet vermesini rabbimden temenni ediyorum. Sizlerinde güzel dileklerinizi yorumlarda alalım tüm çocuklarımıza güzel enerjiler gitsin...
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ŞAFAK ÖZBİR - MESUT AKUSTADuygularımı hiç bir kelime tarif edemez… Yolun, bahtın açık olsun güzeller güzeli. Seni çok seviyorum. Tüm çocuklara mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı dilerim...
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ZUHAL TOPAL"Tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı ve keyifli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Rabbim yavrularımızı korusun."
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HALE CANEROĞLUVe evde çalışanların iple çektiği gün geldi. Hepimize yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun...
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CANSU KURTÇU - FETTAH CANVe gelsin ilkokul hazırlık... Tüm evlatların sağlıklı, huzurlu, keyifli bir okul yılı olsun. Hadi bakalım; bebekler okula, analar babalar işe...