"Yüzyılın Konut Projesi" olarak iktidar tarafından adlandırılan TOKİ 500 bin sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru dönemi sona ererken ortaya çıkan sayılar da tablonun vehametini gösterdi.

10 BAŞVURUDAN 1'İ EVE SAHİP OLABİLECEK

81 ilde inşa edilmesi beklenen 500 bin konut için 8 milyon 840 bin vatandaş kampanyaya başvurdu. Bu sayı iktidarın "devlete güven" ifadesi ile övündüğü bir tablo olurken ev sahibi olmak isteyen yoksul hane sayısını da gözler önüne serdi.

Öte yandan toplam başvurudan yalnızca 5 milyon 242 bini kriterlere uygun olarak geçerli sayıldı. Bu da 10 başvurudan 1'inin kura çekimlerinde hayalinin gerçek olacağını gösteriyor. Üç milyondan fazla vatandaşın ev hayali ise yok oldu.

İlk kuraların 29 Aralık'ta çekilmesi bekleniyor.

Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek. Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kurada çıkmayanlar 5 bin TL'lik başvuru ücretlerini geri alabilecek.