Milyonlarca sinek birden öldü! Yollar bembeyaza büründü

Sakarya’da her yıl temmuz ve ağustos ayında görülen Sakarya Nehri üzerinden uçan milyonlarca ‘Birgün’ sineğinin sokak aydınlatmalarının çevresindeki son uçuşlarını yaparak topluca öldükleri doğa olayı bu yıl da sürdü.

Ömürlerinin yüzde 99’unu larva şeklinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 senelik olgunlaşma sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri’nden çıktı.

Her yıl Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Köprüsü üzerinde rastlanan birgün sinekleri bu kez ise Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde görüldü. Gelişimlerini suda tamamlayan birgün sinekleri, döngülerinin son ve en önemli aşaması olan çiftleşme ritüelini yerine getirdi.

Aydınlatma direklerinin etrafında bir araya gelen binlerce sineğin “ölüm dansı” yaşandı. Her yıl yinelenen ve birgün sineklerinin adeta kar yağışını hatırlatan “ölüm uçuşu” görsel bir şölen sundu.