Yüzbinlerce vatandaşı ilgilendiriyor... İkinci zam teklifi yarın verilecek!

Milyonlarca kamu işçisi toplu sözleşme pazarlığına gözlerini çevirmişti. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan binlece kamu işçisine yapılacak zamma günler kaldı.

Geçtiğimiz günlerde TÜHİS'in açıkladığı ilk zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde ikinci tekliflerini bu hafta işçi tarafına ileteceklerini açıkladı.

Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde, önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam ettiğini belirterek, "Bu hafta içerisinde de İnşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıkladığı kamu işçisine yönelik ikinci zam teklifi, yarın belli olacak.