Milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme Meclis’e gelecek: AKP’li yönetici açıkladı

Emlak vergisinin bazı bölgelerde artışın yüzde 1400’ü bulması sonrası iktidar harekete geçti. İktidarın hazırlıklara başladığı yeni düzenlemenin Ekim ayında Meclis gündemine geleceği öğrenildi.

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500'e varan artışın ardından emlak vergisi de artacak. Büyükşehirlerde bazı bölgelerde artış yüzde 1400'e ulaşıyor.

Rayiç bedellerindeki bu beklenmeye artışa tepkiler sürüyor ve çok sayıda vatandaş dava açma hazırlığında. Tepkiler sonrası iktidar yeni bir düzenlemeyi Meclis gündemine sunacak.

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Vatandaşın vergi tarafındaki endişelerini yakından takip ettiklerini belirten Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz." dedi.

Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını belirten Demir, “Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. Rayiç bedeline sınır getirmek. İkincisi de nihayetinde oluşacak emlak vergisinin mevcuduyla mukayese edildiğinde ona sınırlama getirmek. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz. Teknik olarak bununla ilgili kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026’dan önce çıkması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Demir, Ekim ayından itibaren konunun Meclis'e gelip görüşüleceğini söyledi.

