Nevşehir'de milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü

Edinilen bilgilere göre, Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeyen tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde çöktü.

Uçhisar Kasabası'ndaki Tekeli Mahallesi'nde bulunan peribacasının çökmesiyle birlikte dev kaya parçaları etrafa yayıldı.

Olayın gece yaşanması nedeniyle çevrede araç bulunmazken, can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi olay yerine ekip gönderdi, ancak güvenlik nedeniyle çalışmalar durduruldu.

Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgede daha önce de farklı noktalarda tarihi peribacalarının yıkıldığı ve çöktüğü olaylar yaşanmıştı.