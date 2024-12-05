Nevşehir'de milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü

Nevşehir'de bir peribacası büyük bir gürültüyle çöktü ve bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeyen tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde çöktü.

Uçhisar Kasabası'ndaki Tekeli Mahallesi'nde bulunan peribacasının çökmesiyle birlikte dev kaya parçaları etrafa yayıldı.

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Olayın gece yaşanması nedeniyle çevrede araç bulunmazken, can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi olay yerine ekip gönderdi, ancak güvenlik nedeniyle çalışmalar durduruldu.

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Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgede daha önce de farklı noktalarda tarihi peribacalarının yıkıldığı ve çöktüğü olaylar yaşanmıştı.

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