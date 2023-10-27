Milyonlarcası aynı anda saldırıyor ormandaki ağaçları yok ediyor. Harekete geçildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığı’nda çam kese böcekleri, 600 dolayında Kızılçam ve Fıstık çamını tamamen kuruttu.

KAYNAK: İHA
Milyonlarcası aynı anda saldırıyor ormandaki ağaçları yok ediyor. Harekete geçildi

Pul kanatlı bir böcek türü olan çam kese böcekleri, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Çamlığı’nda bulunan ağaçlara büyük zarar verdi.

225 hektarlık alanda iklimsel kuraklık ve Akdeniz çam kese böceğine bağlı kuruyan ağaçlar tespit edilerek soğuk damga ile damgalama işlemi yapılıyor.

aw062497-09.jpg

600 DOLAYINDA AĞAÇ KURUDU

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Şelale Orman İşletme Şefliği sorumluluk bölgesinde bulunan Sorgun Çamlığı’nda 320 adet Kızılçam ve Fıstık Çamı kesilmek üzere damgalanırken, çalışmanın tamamlanmasıyla bu sayının 600 dolayında olmasının beklendiği bildirildi.

Tespitleri yapılan ağaçların devlet üretimi yaptırılarak orman işletme müdürlüğü odun depolarına taşınacağı ve satılmasının ardından devlet ekonomisine katkı sağlayacağı bildirildi.

aw062497-10.jpg

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Şelale Orman İşletme Şefi Cemil Caniş “Sorgun Çamlığı’nda 225 Hektarlık alanda Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalarda Akdeniz Bölgesi kabuk böceği olarak adlandırılan Akdeniz çam kese böceğinin, özsuyunu emerek kuruttuğu ağaçlar belirlenip kesilmek suretiyle diğer ağaçları kurutmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Kabuk böceğine karşı daha önce Avcı ve parazitoid böcekler kullanarak biyolojik mücadele de yaptık. Bu sayede buradaki zararlı böcek popülasyonunu düşürerek kurumaları en aza indirmeye çalıştık. Mevsimsel kuraklığın artmasıyla da böcek popülasyonu ne yazık ki daha da arttı. Şu an yapılan çalışma ile burada kuruyan ağaçlar buradan bir an önce kaldırılarak bu kanserli olarak tabir ettiğimiz ağaçlardaki zararlı böcekler diğer ağaçlara da zarar vermesin. Hastalıklı bireyler, ormandaki sağlıklı ağaçlara da zarar vermekte ve tehdit oluşturmaktadır. Şu an belirlenerek damgalanan ağaçlar en kısa sürede kesilerek buradan kaldırılacak ve ekonomiye kazandırılacaktır” dedi.

aw062497-11.jpgaw062497-01.jpgaw062497-02.jpgaw062497-03.jpgaw062497-04.jpgaw062497-05.jpgaw062497-07.jpgaw062497-06.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı