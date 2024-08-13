Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar

Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için gerekli olan borç bulunmadığına dair belgenin kapsamını genişleten bir düzenleme yaptı.

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Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar 1

Resmi Gazete'de yayımlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

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Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar 2

Yeni düzenlemeye göre, vergi dairelerince tahsil edilen tüm amme alacakları, borç bulunmadığına dair belge aranması uygulamasında dikkate alınacak.

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Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar 3

Bu değişiklik, bazı işlemler ve ödemeler için gereken borçsuzluk belgesinin kapsamını genişletiyor.

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Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar 4

Ayrıca, borcun bulunmadığına dair belge arama yetkisi yalnızca muhasebe birimlerine değil, harcama birimlerine de verilmiştir.

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Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar 5

Harcama birimleri, ödeme ve işlem yapmadan önce bu belgeyi arayabilecek ve belge geçerlilik süresine göre muhasebe birimleri tarafından ödeme yapılabilecek.

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Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar 6

Tebliğ ile, kanun kapsamında satışı yapılacak gayrimenkullerin ilanına ilişkin kriterler de yeniden belirlenmiştir.

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Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar 7

Ayrıca, daha önce belirlenen tecil faizi ve gecikme zammı oranlarına ilişkin veriler tebliğde yer alırken, yeni bir faiz veya gecikme faiz artış oranı tespit edilmemiştir.

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Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar 8
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