Milyonları ilgilendiren değişiklik. Konu borçlar

Resmi Gazete'de yayımlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:
Yeni düzenlemeye göre, vergi dairelerince tahsil edilen tüm amme alacakları, borç bulunmadığına dair belge aranması uygulamasında dikkate alınacak.
Bu değişiklik, bazı işlemler ve ödemeler için gereken borçsuzluk belgesinin kapsamını genişletiyor.
Ayrıca, borcun bulunmadığına dair belge arama yetkisi yalnızca muhasebe birimlerine değil, harcama birimlerine de verilmiştir.
Harcama birimleri, ödeme ve işlem yapmadan önce bu belgeyi arayabilecek ve belge geçerlilik süresine göre muhasebe birimleri tarafından ödeme yapılabilecek.
Tebliğ ile, kanun kapsamında satışı yapılacak gayrimenkullerin ilanına ilişkin kriterler de yeniden belirlenmiştir.
Ayrıca, daha önce belirlenen tecil faizi ve gecikme zammı oranlarına ilişkin veriler tebliğde yer alırken, yeni bir faiz veya gecikme faiz artış oranı tespit edilmemiştir.