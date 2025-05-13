Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilik düzenlemesinde yeni gelişme...

Milyonlarca Bağ-Kur’luyu ilgilendiren prim indirimine ilişkin düzenleme için düğmeye basılıyor.

Kısa süre içinde TBMM'ye sunulması beklenen yeni düzenlemeyle küçük esnaf ve çiftçi erken emeklilik şansı elde edebilecek.

PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR

Bağ-Kur’lular için mevcut durumda emeklilik için gereken prim gün sayısı hem erkek hem kadınlarda 9.000 gün. Yeni düzenlemeyle bu süre 7.200 güne düşürülecek. Bu değişiklik, yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ve çiftçiyi yakından ilgilendiriyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenlemenin özellikle şu grupları kapsaması bekleniyor:

10 kişiden az çalışanı olan küçük esnaflar (bakkal, kasap, berber, terzi vb.)

Basit usulde vergilendirilen işletme sahipleri

Tarım Bağ-Kur’luları (çiftçiler)

Ancak kapsam, düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI

9.000 prim günü yerine 7.200 gün ile emeklilik hakkı tanınacak. Bu da yaklaşık 5 yıl erken emeklilik anlamına geliyor. Fakat bu haktan yararlanabilmek için yaş şartı devam edecek:

Kadınlar: En az 58 yaş

Erkekler: En az 60 yaş

(1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar için yaş sınırı kademeli olarak 65’e çıkıyor.)

Daha önce Bağ-Kur’a prim ödememiş veya sigortalılığı dondurulmuş olanlar, "ihya" yöntemiyle bu süreleri yeniden canlandırabilecek. Ödenmemiş primler, tekrar ödeme yapılarak emekliliğe sayılabilecek.

EYT'LİLER DE YARARLANABİLECEK Mİ?

Eğer kişi 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olduysa ve Bağ-Kur'luysa, 7.200 prim günüyle EYT kapsamında erken emekli olabilecek. Böylece 5 yıl avantaj sağlanabilecek.

BAŞVURMAK GEREKİR Mİ?

Prim indirimi otomatik olarak SGK sistemine yansıtılacak. Ancak emekli olabilmek için:

Yaş şartının sağlanması

Emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor

KURUM KURALI DEĞİŞMEYECEK

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasında prim ödeyenler için geçerli olan "Son 7 yılda en çok hangi kuruma prim ödendiği" kuralında bir değişiklik yapılmayacak. Hangi kurumda daha fazla prim varsa emeklilik o kurumdan olacak.