Milyonların gözü bu haberde! Emekli ikramiyesi Meclis'e geliyor: İşte ödeme tarihi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyesi artışı ve Karayolları Taşıma Kanunu'nda öngörülen değişiklikler, Genel Kurul'da ele alınacak.

Meclis'te bu hafta bayram ikramiyesinin mevcut 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifi, yarın Genel Kurul’da görüşülecek. Düzenleme kabul edilirse, 15,5 milyon emekliye bayram öncesinde zamlı ikramiye ödenecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi bu hafta Meclis'te görüşülecek. Onay çıkması durumunda Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye ödemelerine ilişkin önemli açıklamada bulundu. Işıkhan kanun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına geçeceğini söyledi.



Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.



SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.