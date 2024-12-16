Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Asgari ücret zammı için ikinci görüşme başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Asgari ücret zammı için ikinci görüşme başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci görüşme başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci görüşme başladı.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez bir araya geldi.

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İLK TOPLANTIDA MASAYA RAKAM GELMEDİ

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Toplantıda masaya herhangi bir rakam ise gelmemişti. 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için taraflar ikinci kez bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

ERDOĞAN ‘EN İYİ SEVİYE’ DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda asgari ücrete ilişkin, “Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz.” demişti.

Kritik toplantıda enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırı gibi rakamların masada olacağı belirtiliyor. İddialara göre zam için masaya ilk rakamı ise TİSK’in getirecek.

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