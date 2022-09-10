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  • İzmir’de milyonlar toplandı. 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler kahrından yataklara düştü

İzmir’de milyonlar toplandı. 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler kahrından yataklara düştü

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Tarkan’ın sahne aldığı kutlamalarda, Gündoğdu Meydanı’nı dolduran vatandaşlar müthiş bir görsel şova imza attı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 09:39
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 09:41
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Milyonların toplandığı İzmir'de 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenleri kahrından yataklara düşürecek görüntüler

İzmir’de milyonlar toplandı. 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler kahrından yataklara düştü
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9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kentte coşkuyla kutlanırken Tarkan’ın sahne aldığı kutlamalarda müthiş bir görsel şölen yaşandı

1922’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından düşman işgalinden kurtulan İzmir, kurtuluşunun 100. yılında büyük bir şova tanık oldu.

Tarkan’ın sahne aldığı ve yüz binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda, Gündoğdu Meydanı’nı dolduran vatandaşlar müthiş bir görsel şova imza attı.

O anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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Bir dost
10.09.2022 10:46
Mehmet tok isimli duasına: Amin! İnşaallah!  
 
Mehmet Tok
10.09.2022 10:02
Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısırlıoğlu'na Allah rahmet eylemesin.  
 
Bakın
10.09.2022 09:56
Beni mutlu eden şey gençlerin bilim ve teknoloji sayesinde gerçeklere daha rahat ulaşabilmesidir.Ne Mutlu Türküm Diyene!  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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