İzmir’de milyonlar toplandı. 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenler kahrından yataklara düştü

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kentte coşkuyla kutlanırken Tarkan’ın sahne aldığı kutlamalarda müthiş bir görsel şölen yaşandı

1922’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından düşman işgalinden kurtulan İzmir, kurtuluşunun 100. yılında büyük bir şova tanık oldu.

Tarkan’ın sahne aldığı ve yüz binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda, Gündoğdu Meydanı’nı dolduran vatandaşlar müthiş bir görsel şova imza attı.

O anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.