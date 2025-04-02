Milyonluk arabada ıslanmamak için bulduğu yöntem görenleri şaşkına çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'da şehir merkezinde üstü açık lüks spor aracıyla seyahat eden bir sürücü, aniden yağan yağmurla birlikte aracının açılır tavanını kapatamayınca ilginç bir çözüm buldu. Şemsiye açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da şehir merkezinde üstü açık lüks spor aracıyla seyahat eden bir sürücü, yağmurun başlamasıyla birlikte açılır tavanı kapatmak yerine şemsiyesiyle yola devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan sürücü aracının açılır tavanını kapatamayınca yan koltukta oturan arkadaşı yağmurdan korunmak için farklı bir yönteme başvurdu. Şemsiye açarak seyahat eden sürücü ve arkadaşı, yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bazı vatandaşlar, sürücünün bu cesur ve eğlenceli hareketine gülerek tepki verirken, kimisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Milyonluk arabada ıslanmamak için bulduğu yöntem görenleri şaşkına çevirdi

Milyonluk arabada ıslanmamak için bulduğu yöntem görenleri şaşkına çevirdi

Milyonluk arabada ıslanmamak için bulduğu yöntem görenleri şaşkına çevirdi

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