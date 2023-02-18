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Yıkılılan binalar otomobilleri kağıt gibi ezdi. Milyonluk araçlar tanınmaz hale geldi

Sanki üzerlerinden silindir geçmiş gibi. Malatya'da binaların altında kalan otomobiller Emniyet ekiplerince parkta toplanıyor. Milyonluk araçlar tanınmaz hale geldi

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 14:51
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Milyonluk araçlar tanınmaz hale geldi. Yıkılılan binalar otomobilleri kağıt gibi ezdi

Yıkılılan binalar otomobilleri kağıt gibi ezdi. Milyonluk araçlar tanınmaz hale geldi
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Depremde Malatyada yıkılan binalar otomobilleri kağıt gibi ezdi

Üstünden silindir geçmiş gibi bir hal alan otomobiller tanınmaz hale geldi

Bir otomobilin top şeklini alması ise dikkat çekiyor.


.Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, deprem esnasında yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan araçlar, kullanılamaz hale geldi.

Hurdaya dönen onlarca araç, emniyet ekipleri tarafından ücretsiz bir şekilde çekici yardımıyla taşınarak belirlenen bir parka taşınıyor.

Polisler tarafından hırsızlık ve farklı olaylar yaşanmaması için nöbet tutulan alanda havadan görüntülenen araçların adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.

İl dışından geldiği Malatya’da depreme yakalanan ve parka çekilen aracını almaya gelen Yüksel Ünal, “Söylenecek pek bir şey yok. Allah, devletimize zeval vermesin. Araçlarımız vardı, onları almışlar bir parka getirmişler. Yardımcı olmuşlar, biz de almaya geldik. Eşyalarımız ve aracımız vardı ve geri kalan ne varsa bulabilirsek onları almaya geldik” dedi.

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