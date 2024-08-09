Milyonluk saatini satmak isterken dolandırıldı

İstanbul Bakırköy’de K.İ.’nin 1 milyon 400 bin lira değerindeki saatini almak isteyen bir kişi kendisini ofisine davet etti. Ofiste saati inceleyen şüpheliler parayı K.İ.’nin hesabına yatıracağını söyleyerek saati çekmeceye koydu. Şüpheliler bir süre sonra parayı toparlayamadıklarını belirterek saati sahibine iade etti.

Durumdan şüphelenmeye başlayan K.İ., saati alarak ofisten ayrıldı. Bir süre sonra, saatin gerçek olmadığını fark eden K.İ., dolandırıldığını anladı ve dolandırıcıların ofisine geri döndü. Ancak ofisin boşaltılmış olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan K.İ., polise giderek durumu anlattı.

Polis ekipleri K.İ.’nin şikayeti sonrası dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Dolandırıcılık şüphelisi 4 kişi Sultangazi’de yakalandı.

Yapılan soruşturmada, şüphelilerin ofis olarak kiraladıkları yerde, saati koydukları çekmecenin arkasına yan odadan bir delik açtıkları ve gerçek saati sahtesiyle bu delik aracılığıyla değiştirdikleri tespit edildi.