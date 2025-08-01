Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı



TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 68'i 75 ile 3 milyon lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.



İhalenin en pahalısı, İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alınan "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Taşkın Kral"ı, yine İshak Şahin'in 2 milyon 800 bin liraya satın aldığı "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 2 milyon liraya Mehmet Çelik'in aldığı "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 68 tayın satışından toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.



TİGEM, ilk defa bu satışlarda hibrit yöntemi kullanarak çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM'in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmadı.