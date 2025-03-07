Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede yaşamını yitirdi. Dün gece saatlerinde ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği ifade edilen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

2. KEZ KALBİ DURDU, KURTARILAMADI

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Canlı yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci defa kalbinin durduğu, fakat bu kez kurtarılamadığı belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Ece Gürel'in ölümü sonrası ilgi bilgiyi aktaran Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." ifadelerini kullandı.

ECE'Yİ BAŞKA BİRİSİ Mİ BULUNDUĞU YERE GETİRDİ?

Ece Gürel'i ikinci bir kişinin getirip bulunduğu yere bırakılmış olması ihtimali gündeme getirilirken, bunun soruşturmaların sonucunda ortaya koyulacağı aktarıldı.

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