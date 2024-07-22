Ünlü mimardan şok sözler: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü mimardan şok sözler: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum

Bir dönemin en popüler televizyon programlarından birine sahip olan ve insanların evlerini dekore eden Mimar Selim Yuhay, yaptığı evlere gitmekten korktuğunu açıkladı.

Mimar Selim Yuhay, popüler olarak bilinen Selim Bey, Ömer Şanlı'nın (Ağır Mimar) YouTube kanalında konuk oldu. Programda, Evim Şahane'deki deneyimleri hakkında Şanlı'nın sorularını yanıtladı.

Ayrıca, Yuhay'a sosyal medyada kendisi için yapılan 'Sade olsun' editlerini de gösterdiler.

Mimar Selim Bey, yapılarına girmekten korktuğunu açıkladı ve "Yaptığımız evlere girmekten korkuyorum. Belki yanlış bir şey yapmışızdır, tavan düşmüştür" şeklinde konuştu.

Ayrıca, bir bölümde satır ile kovalandığını ve balkondan atlamak zorunda kaldığını da belirtti.

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