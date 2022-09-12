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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 personel alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 06:56
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 personel alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 personel alacak
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Resmi Gazete’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.” Denildi.

Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre yapılacaktır.

Öğretim Üyesi kadro ilanlarına ait başvuru dilekçesi, MSGSÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Beyan Formu, Belge Düzenleme Kılavuzu ve diğer belgeler http://www.msgsu.edu.tr internet adresinin Personel Dairesi Başkanlığı kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen Fakülte/Konservatuvara şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını USB Flash Bellek olarak teslim edebilirler.

Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

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