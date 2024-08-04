Mimarlık ödülüne rekor başvuru

Jüri, yarışmaya sunulan işleri iki kategoride değerlendirecek ve Letonya Yılın Mimarlığı Ödülü'nün seçilen adayları, Eylül ayında yapılacak bir basın toplantısıyla açıklanacak. Gönderilen tüm eserler daha geniş inceleme için Letonya Mimarlar Birliği'nin web sitesinde yayınlanıyor.

29. Letonya Mimarlık Yılı Ödülü (LAGB) için sunulan çalışmalar, Letonya mimarisinin mevcut ortamını, en önemli süreçlerini yansıtıyor ve herkesi yüksek kaliteli mimari hakkında düşünmeye, onu değerlendirmeye ve kutlamaya davet ediyor. Letonya'da Yılın Mimarlık Ödülü'ne başvuruda bulunacak adaylar, Eylül ayında düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurulacak ve final jürisinin yabancı uzmanlardan oluşan bileşimi de kamuoyuna açıklanacak.

Yapılan resmi açıklamaya göre bu yıl, tarihteki en fazla sayıda başvuru alındı ​​ve yarışma jürisi, her birini daha yakından tanıyarak ve her birini eşit derecede önemli görerek kapsamlı bir çalışmaya başladı.

Letonya Mimarlar Birliği Konseyi Başkanı Arturs Lapins, mimarlığın toplum üzerinde oldukça önemli bir katkısı olduğunu, bu yarışmanın da asıl amacının bu önemi öne çıkartmak olduğunu belirtti.