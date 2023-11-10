Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi

Ankara'ya hava yolu ile gelenlerin ilk karşısına çıkan gecekonduların modern mimariye sahip toplu konuta dönüştürülme sürecinde OSTİM Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarihî sorumluluk üstlenecek.

Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi

Ankara'nın Esenboğa girişinde çirkin bir görüntüye sebep olan gecekonduların ortadan kaldırılıp yerine 16 bin konutluk yeni bir şehir kurulmasında sorumluluk alan Yüksek Mimar Öner Tokcan ve projeyi yürüten TOKİ-Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığı TOBAŞ Şirketinin Genel Müdürü Ferhat Ertürk, Ostim Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi öğrencilerine Türkiye'de gerçekleştirilen en kapsamlı kentsel dönüşüm projesi Kuzey Ankara ile ilgili bilgiler verdi.

Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve üniversite öğretim üyelerinin izlediği seminerde yaklaşık 8 bin gecekondunun başta hak sahipleriyle mülkiyet sorunlarının çözülüp ardından bütün teknik altyapıları ile bölgenin nasıl yeniden kurulduğunu öğrencilere anlatan TOBAŞ'ın kurucu Genel Müdürü Ferhat Ertürk, projenin başarılı olmasının en önemli nedeninin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olduğunu belirtti.

Bölgedeki gecekonduların temizlenmesi için kanunla kurulan TOBAŞ şirketinin aynı zamanda 16 bin konutluk projenin denetimini yaptığını, TOBAŞ şirketinin projeyi baştan aşağıya bir bütün olarak ele alıp 12 yılda tamamlayıp hak sahiplerine konutlarını teslim ettiğini ve şirketin görevini tamamladığını söyledi.

Ankara'nın ilk rekreasyon alanı Altınpark ile Dikmen Vadisi, Gençlik Parkı gibi büyük çaplı rekreasyon alanlarının projelerini gerçekleştiren Yüksek Mimar Öner Tokcan da Ostim Teknik Üniversitesi öğrencilerine, bölgenin coğrafi yapısından kaynaklanan zorluklarını anlatıp, projenin yapılışı sırasında karşılaşılan sorunları aktardı. Tokcan, proje için öncelikle konutlar ve alt yapılarından projelendirme çalışmalarının başladığını ardından da imar planlarının yapıldığını, böyle bir uygulamanın da Türkiye'de tek örneğinin Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu bildirdi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sare Şahil de konuşmasında, öğrencilerin bölgenin eski halini bilmedikleri için anlatılanların önemini kavrayamayabileceklerini ifade ederken, "Başkent'e havaalanından girişte protokol yolunda sağlı sollu görülen gecekonduların ülkenin imajını kötü etkiliyordu, çok zor bir projeydi, tamamlandı, bitirildi, modern bir şehir kuruldu" dedi.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı Kültür Sanat
1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı
Robinson gitti Mason geldi Spor
Robinson gitti Mason geldi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altında kopacak fırtınayı açıkladı. Biri son demler diğeri "Herkes etkilenecek" dedi Ekonomi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altında kopacak fırtınayı açıkladı. Biri son demler diğeri "Herkes etkilenecek" dedi
Bir korkak bir orduyu bozar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bir korkak bir orduyu bozar atasözünün anlamı nedir?
Günde en az 8 bardak su içilmeli efsanesi çöktü mü? Sağlık
Günde en az 8 bardak su içilmeli efsanesi çöktü mü?
İlay Aksoy Türkiye'nin kanser haritasını çıkardı Gündem
İlay Aksoy Türkiye'nin kanser haritasını çıkardı
Atatürk'ün son günlerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı Gündem
Atatürk'ün son günlerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı