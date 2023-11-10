Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi

Ankara'nın Esenboğa girişinde çirkin bir görüntüye sebep olan gecekonduların ortadan kaldırılıp yerine 16 bin konutluk yeni bir şehir kurulmasında sorumluluk alan Yüksek Mimar Öner Tokcan ve projeyi yürüten TOKİ-Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığı TOBAŞ Şirketinin Genel Müdürü Ferhat Ertürk, Ostim Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi öğrencilerine Türkiye'de gerçekleştirilen en kapsamlı kentsel dönüşüm projesi Kuzey Ankara ile ilgili bilgiler verdi.

Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve üniversite öğretim üyelerinin izlediği seminerde yaklaşık 8 bin gecekondunun başta hak sahipleriyle mülkiyet sorunlarının çözülüp ardından bütün teknik altyapıları ile bölgenin nasıl yeniden kurulduğunu öğrencilere anlatan TOBAŞ'ın kurucu Genel Müdürü Ferhat Ertürk, projenin başarılı olmasının en önemli nedeninin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olduğunu belirtti.

Bölgedeki gecekonduların temizlenmesi için kanunla kurulan TOBAŞ şirketinin aynı zamanda 16 bin konutluk projenin denetimini yaptığını, TOBAŞ şirketinin projeyi baştan aşağıya bir bütün olarak ele alıp 12 yılda tamamlayıp hak sahiplerine konutlarını teslim ettiğini ve şirketin görevini tamamladığını söyledi.

Ankara'nın ilk rekreasyon alanı Altınpark ile Dikmen Vadisi, Gençlik Parkı gibi büyük çaplı rekreasyon alanlarının projelerini gerçekleştiren Yüksek Mimar Öner Tokcan da Ostim Teknik Üniversitesi öğrencilerine, bölgenin coğrafi yapısından kaynaklanan zorluklarını anlatıp, projenin yapılışı sırasında karşılaşılan sorunları aktardı. Tokcan, proje için öncelikle konutlar ve alt yapılarından projelendirme çalışmalarının başladığını ardından da imar planlarının yapıldığını, böyle bir uygulamanın da Türkiye'de tek örneğinin Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu bildirdi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sare Şahil de konuşmasında, öğrencilerin bölgenin eski halini bilmedikleri için anlatılanların önemini kavrayamayabileceklerini ifade ederken, "Başkent'e havaalanından girişte protokol yolunda sağlı sollu görülen gecekonduların ülkenin imajını kötü etkiliyordu, çok zor bir projeydi, tamamlandı, bitirildi, modern bir şehir kuruldu" dedi.