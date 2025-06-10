Mimovic Fenerbahçe'de forma giymeden ayrılıyor

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Mimovic Fenerbahçe'de forma giymeden ayrılıyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic için Kızılyıldız'dan bir açıklama geldi.

Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic Sırp oyuncu Ognjen Mimovic'in transferi için harekete geçeceklerini açıkladı.

"O GERÇEK MODERN BİR HÜCUM SAĞ BEK"

Sırp basınından Sportal'a konuşan Zvezdan Terzic "Mimovic bizim isteğimiz, özellikle de 2004 olduğu için. Ayrıca iç saha şampiyonası için ihtiyacımız olan bir bonus. Mimovic'in Fenerbahçe'de pas geçmemesi ve Zenit'te gerçek bir şans bulamaması benim için sürpriz. O gerçek, modern bir hücum sağ bekinin prototipi ve kendisiyle konuştuk.

Fenerbahçe'nin ne planladığını göreceğiz ve orada bazı çalkantılı personel değişiklikleri olacak. Bunu kendi aralarında çözmelerini bekliyorlar, sonra konuşabilir miyiz diye bakacağız. Yani Mimovic satın alma opsiyonuyla kiralık olacak, çünkü ona ihtiyacımız var." dedi.

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