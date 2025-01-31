Mimovic resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü

Kızılyıldız ile bu sezon 19 resmi maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki Mimovic Fenerbahçe'nin transfer döneminde Skriniar, Talisca, Costa'nın ardından kadroya kattığı dördüncü isim oldu.