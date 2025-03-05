Mimovic Zenit’e gitme nedenini anlattı: Fenerbahçe’ye geldiği gibi Rusya’ya kiralık gitti

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Mimovic Zenit’e gitme nedenini anlattı: Fenerbahçe’ye geldiği gibi Rusya’ya kiralık gitti

Fenerbahçe’ye ara transferde gelen Mimovic, imzayı attıktan hemen sonra Zenit’e kiralandı. Rus basınına konuşan Mimovic Zenit’e gelme nedenini anlattı.

Fenerbahçe kış transfer döneminde 4.5 yıllığına transfer ettiği Ognjen Mimovic'i yarım sezonluğuna Zenit'e göndermişti. Sırp sağ bek, Rus devine transfer sürecinde yaşananları anlattı.

Rus basınına konuşan Ognjen Mimovic, Zenit'te iyi karşılandığını ve takımda iyi bir atmosfer olduğunu söyledi.

Mimovic, Zenit'te Vanja Drkusic ve Sasa Zdelar gibi isimlerin olmasının işini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Neden Fenerbahçe'den Zenit'e kiralandığını anlatan Mimovic şu ifadeleri kullandı:

"Benimle birlikte Fenerbahçe'de 15 yabancı oldu. Takımın bir oyuncuyu satma planı vardı ve onun yerine ben geçecektim ancak bu gerçekleşmedi. Bu yüzden teklifleri değerlendirmek zorunda kaldım ve en iyi teklif Zenit'ten geldi."

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