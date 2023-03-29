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Erzincan’da kuvvetli rüzgar: Minareler yıkıldı çatılar uçtu

Erzincan’da etkili olan kuvvetli rüzgâr caminin minaresini devirdi, apartman ve bazı kamu binalarının çatılarını uçurdu, park halindeki araçlar zarar Meteorolojinin kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunduğu Erzincan’da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:27
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Minareler yıkıldı çatılar uçtu

Erzincan’da kuvvetli rüzgar: Minareler yıkıldı çatılar uçtu
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Depremde 33 bin kişinin öldüğü Erzincan’da bir rüzgar kenti ne hale getirdi… Minareler yıkıldı çatılar uçtu 

Fırtına nedeniyle Yunus Emre Mahallesinde bulunan Akşemsettin Camisinin minaresi yıkılarak caminin bahçesindeki ağaçların üzerine devrildi.

Camide sabah namazını kılan vatandaşların kısa bir süre çıkması faciayı önledi.

Cami cemaatinden Gökhan Yılmaz, “Camide sabah namazını kıldık. Cemaat 5- 10 dakika önce çıktı. Biz caminin içerisindeyken büyük bir gürültüyle ses geldi. Dışarı çıktık fırtınanın minareyi yıktığını gördük. Allah’tan vatandaşlar kısa bir süre önce camiden ayrılmıştılar” dedi.

Kuvvetli rüzgâr Erzincan şehir merkezinde birçok apartman ve Erzincan Ortaokulu ile yapımı devam eden Öğretmenevinin çatısını uçurdu. Park halindeki araçlar zarar görürken bir noktada da istinat duvarı çöktü.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tehlike oluşturacak yerleri güvenlik şeridiyle çevirerek tedbir aldı. Fırtına, Erzincan genelinde maddi zarara yol açarken herhangi can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı. 

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