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Kerem Kamal dünya şampiyonu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal, dünya şampiyonu oldu

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 22:10
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Minderde büyük başarı: Kerem Kamal şampiyon

Kerem Kamal dünya şampiyonu oldu
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İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 60 kilo grekoromen stil güreşte Azeri rakibi Nihat Zahid Mammadli finalde yenen Kerem Kamal şampiyon oldu.

Azeri rakibini 8-0 yenen Kamal, altın madalya kazandı. 

Kamal şampiyonanın 1/8 turunda İranlı Omid Hossein Arami'yi, çeyrek finalde İsrailli rakibi Melkamu Fetene'yi, yarı finalde de Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili'yi mağlup etmişti.

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