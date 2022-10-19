Kerem Kamal dünya şampiyonu oldu

İspanya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 60 kilo grekoromen stil güreşte Azeri rakibi Nihat Zahid Mammadli finalde yenen Kerem Kamal şampiyon oldu.
Azeri rakibini 8-0 yenen Kamal, altın madalya kazandı.
Kamal şampiyonanın 1/8 turunda İranlı Omid Hossein Arami'yi, çeyrek finalde İsrailli rakibi Melkamu Fetene'yi, yarı finalde de Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili'yi mağlup etmişti.
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