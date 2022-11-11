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Milli güreşçilerden büyük başarı

Milli güreşçilerden 11'i, 2022 dünya sıralamasında ilk 3'te yer aldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:34
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Minderde dünya sıralaması açıklandı

Milli güreşçilerden büyük başarı
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Kilolarına göre 11 milli güreşçi, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) 2022 dünya sıralamasında ilk 3'e girmeyi başardı.

UWW'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, serbest stilde 3, grekoromen stilde 6 ve kadınlarda 2 olmak üzere 11 milli güreşçi, 2022 dünya sıralamasında ilk 3'te yer aldı.

Bu sene 5. dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda, Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda, Yunus Emre Başar grekoromen stil 77 kiloda ve 3. dünya şampiyonluğuna uzanan Taha Akgül serbest stil 125 kiloda, 2022 dünya sıralamasının zirvesinde yer almayı başardı.

Stillerine ve kilolarına göre dünya sıralamasında ilk 3'te yer alan milli güreşçiler şöyle:

Serbest stil:
125 kilo: Taha Akgül (1)

74 kilo: Soner Demirtaş (3)

61 kilo: Süleyman Atlı (3)

Grekoromen stil:
130 kilo: Rıza Kayaalp (1)

82 kilo: Burhan Akbudak (1)

77 kilo: Yunus Emre Başar (1)

67 kilo: Murat Fırat (2)

87 kilo: Ali Cengiz (3)

72 kilo: Selçuk Can (3)

Kadınlar:
76 kilo: Yasemin Adar Yiğit (2)

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu (3)

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